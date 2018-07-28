SPOR

Tjaronn Chery, Kayserispor'da

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Tjaronn Chery'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Tjaronn Chery, Kayserispor'da

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çin'in Guizhou Zhicheng takımından 30 yaşındaki oyuncu Chery ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbolcunun yıllık ücreti konusunda iyi bir anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllık ücretinin büyük bir kısmının da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Böylece, kulübümüze maliyeti diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha ve kanat oynayabilen iyi bir futbolcu daha kazandırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Tjaronn Chery Kayserispor Guizhou Zhicheng

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