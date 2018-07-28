Tjaronn Chery, Kayserispor'da

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çin'in Guizhou Zhicheng takımından 30 yaşındaki oyuncu Chery ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbolcunun yıllık ücreti konusunda iyi bir anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıllık ücretinin büyük bir kısmının da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Böylece, kulübümüze maliyeti diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha ve kanat oynayabilen iyi bir futbolcu daha kazandırılmıştır."
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