TJK: Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır

TJK, 20 Mart'ta süresiz olarak ara verilen at yarışları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bütün tesislerde koronavirüs pandemisi nedeniyle her türlü önlemin alındığı belirtilirken, hipodromlardaki pozitif vaka sayısının bir elin parmaklarını geçmediği kaydedildi.

TJK'nın açıklaması şu şekilde: "Bilindiği üzere, Covid-19 salgınına ilişkin ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Salgın ile mücadele kapsamında diğer spor müsabakalarını takiben At Yarışlarına da 20 Mart 2020 tarihinde süresiz olarak ara verilmiştir. Yarışlara ara verilmiş olmak ile birlikte; hipodromumuzda yer alan 7000 adet atın beslenmesi, bakımı ve idmanının devam ettirilmesi zaruretinden dolayı, bir yarış günü operasyonundan farklı olmayan şekilde hipodromlarımızda günlük rutin hayat devam etmektedir.

Salgına yönelik ilk vakanın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, bütün tesislerimizde eş zamanlı ve eksiksiz olarak her gün; ateş ölçme, günlük maske dağıtımı, sosyal mesafe, mekan dezenfeksiyonu ve kişisel hijyen gibi tüm tedbirlere ilaveten, Devletimizin ilgili mercilerince yayınlanan genelgeler ve açıklamalar doğrultusunda aldığımız önlemlere ilk günün ciddiyeti ile taviz vermeden devam etmekteyiz. Nitekim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne rapor olarak sunduğumuz ve takdir ile karşılanan aldığımız önlemlerin neticesi olarak her gün 6000 kişinin yaşam alanı olan hipodromlardaki pozitif vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir.

Aldığımız ve titizlikle yürüttüğümüz önlemlerimize ilaveten, yarışların bir an önce başlamasına yönelik Sağlık Bakanlığımızın alınmasını gerekli gördüğü ilave önlemler varsa onları da yerine getirmeye hazırız.