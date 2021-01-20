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TKDK’dan Çorum’a 115,7 milyon lira hibe

20.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından, Çorum’a bugüne kadar 115,7 milyon lira destek sağladığı bildirildi.TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, TKDK’dan destek alan Mecitözü ilçesine bağlı Karacuma köyündeki yatırımcı Nezegül Güleç’i ziyaret etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından, Çorum’a bugüne kadar 115,7 milyon lira destek sağladığı bildirildi.
TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, TKDK’dan destek alan Mecitözü ilçesine bağlı Karacuma köyündeki yatırımcı Nezegül Güleç’i ziyaret etti. Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı’nın da hazır bulunduğu ziyarette teşekkür plaketi verildi.
TKDK olarak destek verdikleri sektörlerde, hem istihdama katkı sağladığını, hem de yeni yatırımlar için girişimcilere destek olduklarını dile getiren Yalvaçer, “Yaptıkları yatırımlarla ilimize IPARD desteğinin ulaşmasına katkı sağlayan yatırımcılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Destek verdiğimiz sektörlere yönelik olarak ‘benim bir projem var’ diyen herkesi İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz. Bu kapsamda sembolik de olsa 100 milyon lira hibe ödemesi tutarını geçmemize vesile olan yatırımcımız Nezegül Güleç’i ziyaret ettik. Köyünde 141 bin lira tutarındaki yatırımına 77 bin lira hibe ödemesi alarak ahırının çatısı üzerine 25 kilovatlık yenilenebilir enerji tesisi kuran Güleç, yılda 45 bin kilovat elektrik enerjisi üretecek. Ürettiği elektriği devlet garantisi altında dağıtım şirketine satacak. Bu yenilenebilir enerji yatırımıyla ahırının çatı yüzeyini değerlendiren yatırımcımız, olağan faaliyetleri dışında düzenli ve sürekli bir gelire kavuşmuş oldu. Kırsalda yaşayan herkes, mevcut binalarının uygun çatı yüzeylerine dağıtım şirketinden alınması gereken bağlantı anlaşmasını alabildikleri takdirde böyle bir yatırımı yapabilmektedir” dedi.

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