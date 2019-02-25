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TKP'den İstanbul Güngören'de başörtülü aday!

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GÜNDEM  | 25.02.2019 08:14 | Son Güncelleme

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde başörtülü bir kadını aday gösterdi. İstanbul Güngören'de aday gösterilen tekstil işçisi Fatma Akın'la ilgili TKP tarafından yapılan açıklamada "Bir komünist işçiyi "türbanlı" olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu." ifadelerine yer verildi.

TKP'den İstanbul Güngören'de başörtülü aday!

Türkiye'nin 81 ilinde aday gösteren giren TKP, İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı için tekstil işçisi Fatma Akın'ı aday gösterdi. "Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçimlere giren Fatma Akın'ın başörtülü olması sosyal medyada dikkat çekti.

TKP Fatma Akın'ın basında ilgi görmesinin ardından bir açıklama yaptı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir

Güngören Belediye Başkan adayımız Fatma Akın'dır. Propaganda görsellerinin yayınlanmasının hemen ardından "TKP'nin türbanlı adayı" sıfatıyla anılan Fatma Akın arkadaşımız bir tekstil işçisidir. Hemen her tekstil işçisi gibi sıklıkla işsiz kalan, her tekstil işçisi gibi aşırı çalışma, patron zorbalığı ve sömürüyü yaşayan Fatma Akın, "bir türbanlı kadın aday" değildir. Parti eylemlerinde, bildiri dağıtımlarında hep ön safta olan yoldaşımız "türbanlı" olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi "türbanlı" olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu.

FATMA AKIN KİMDİR?

1977 yılında Samsun’da doğan Fatma Akın, babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğrenimini memleketin çeşitli yerlerinde tamamlamak durumunda kaldı.

Akın şu an dışarıdan lise eğitimine devam etmektedir. Evli ve kendisi gibi lise öğrencisi bir oğlu olan Fatma Akın uzun zamandır tekstil sektöründe makineci olarak çalışmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eminim seçilirse en az maçoğlu kadar başarılı olur.ama hırsızlar onlara izin vermezler ve maalesef milletimizde hep yalancı hırsızdan yanadır
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