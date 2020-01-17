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  4. TKÜUGD AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

TKÜUGD AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

BARTIN HABERLERİ  | 17.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

TKÜUGD AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.

Yavuzaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'da AA çalışanlarının hukuksuzca ve zorla gözaltına alınmasının gazetecilerin uluslararası çalışma güvencesine aykırı olduğunu ve bu durumu şiddetle kınadıklarını söyledi. AA muhabirlerinin Mısır'da hem Türk hem dünya kamuoyunu aydınlatmak adına görev yaptıklarını, tüm dünyada kabul edilen ortak kurallar gereği özellikle yurt dışında çalışan gazetecilerin bulundukları ülkede güvence altında bulunması gerektiğini belirten Yavuzaslan, şöyle konuştu:

"Mısır rejimi, dünyanın tepkisini alacak şekilde Anadolu Ajansı ofisine baskın düzenlemiş ve çalışanları gözaltına almıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur ve kınıyoruz. Baskın sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılması sevindiricidir ancak diğer çalışanların da serbest bırakılarak özgür ve rahat bir şekilde çalışmalarının sağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Mısır'da baskıcı rejimin özgür çalışan gazetecilere dahi tahammülü olmadığını ifade eden Yavuzaslan, "Birleşmiş Milletler, uluslararası meslek örgütleri ve gazeteciler bu duruma tepki göstermiştir. Sadece Anadolu Ajansı muhabirleri değil, tüm benzer şekilde görevleri başında olan gazetecilerin baskı altında olmamasını talep ediyor, gözaltında tutulan ve nerede tutuldukları bilinmeyen diğer arkadaşlarımızın da serbest bırakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın Anadolu Ajansı Güngör Yavuzaslan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği

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