TMO Genel Müdürü Güldal: "Stoklarımızda fazlasıyla nohut ve mercimek var"

Güldal, geçmiş dönemlerde bakliyat ekim alanlarında gerilemenin olduğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bakliyat alanlarındaki gerilemeyi fark etmesi üzerine 2017 yılında çok ciddi bir adım attı. 300 lira olan tarımsal desteği bir anda 500 liraya çıkarttı. Mazot, gübre ve diğer desteklerle beraber bakliyat ürünü üreten çiftçilerimizin dönüm başı aldığı destek miktarı 800-850 liraya ulaştı." dedi.

TMO'nun görev alanına bakliyatın girmesiyle, ürünlerin üretiminden, ticaretine kadar tüm süreçleri yakından takip etmeye başladıklarını belirten Güldal, bakliyatın, ana vatanı Anadolu olan çok değerli bir bitkisel ürün niteliği taşıdığını vurguladı.

MERSİN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var." dedi.

Desteklerle birlikte bakliyat üretiminde önemli artışlar kaydedildiğini işaret eden Güldal, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz bakliyat üretimini yapabiliyoruz, yapabiliriz. Ancak üreticinin karşılığını, değerini alması lazım. Bu noktada TMO olarak görev verildikten sonra bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var."

Güldal, kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki ivmenin yeterli olmadığını fark ettiklerini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO olarak bu iki ürün için pozitif ayrımcılık yapacaklarını aktardı.

- "Nohutta net ihracatçıyız"

Bakliyat ürünlerinin fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Arkadaşlarımızdan araştırılmasını istedim. Hangi markette, nerede var bu fiyatlar? Yok böyle bir şey. TMO olarak biz, 3-4 liradan toptan satıyoruz. Perakende de kalitesi ve boyuna göre değerlendirilen ürünleri 4 ila 6,5 liradan satıyoruz. İsteyen 'ePttAVM'ye girsin sipariş versin, kargoyla da evine gelir. Ulusal zincirlere baktık, 6,5 ila 7,5 lira arasında. Bu manipülasyon neden yapıldı anlamak mümkün değil. İnsanların kafalarını karıştırmaya, tüketilen gıda maddelerinin fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapmaya kimsenin hakkının olmadığını ifade ediyorum. Bakliyat gibi tüketilecek en değerli protein ham maddesinin, Türkiye'de en uygun koşullarda satıldığının ve sofralara ulaştığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. "