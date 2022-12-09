TMO Malatya'daki besicilere 18 bin ton yemlik arpa satışına başladı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, TMO'nun her yıl kentteki havyan üreticilerine uygun fiyata arpa verdiğini söyledi.

Bu yıl arpa dağıtımında ziraat odalarının da yer aldığını dile getiren Solmaz, "Odamızda kaydı olan ve talepte bulunan çiftçilerimize yemlik arpa dağıtıyoruz. Çiftçilerimiz düzenli şekilde arpalarını alıyor. Besicilerin bir kısmı arpayı öğüterek bir kısmı ise öğütmeden teslim alıyor. Bize talepte bulunan çiftçimize 1000 ton arpa vereceğiz." diye konuştu.

Besicilere piyasaya göre düşük fiyata arpa tedarik edildiğini aktaran Solmaz, şöyle devam etti:

"Öğütülmemiş arpayı çiftçimize 5 lira 30 kuruşa veriyoruz, öğütülmüş arpayı ise maliyetinden dolayı 5 lira 70 kuruşa veriyoruz. Piyasada öğütülmemiş arpanın kilogramı 7-8 lira arasında satılmakta. Arpamız yerli ve Sivas bölgesinden geldi. Arpalar dolgun çiftçiler memnun."

İlçede besicilik yapan Bülent Özkan, besisinde 40 büyükbaş hayvanı bulunduğunu ve TMO'dan arpa aldığı için memnun olduğunu söyledi.

Özkan, "Böyle bir imkan sağladıkları için devletimize, ziraat odamıza teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir katkı, 5 ton arpa aldım yaklaşık 4 ay yeter." dedi.

