TMO, Manisa'da günlük kuru üzüm alım kapasitesini iki katına çıkarıyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 19 Eylül'den itibaren Manisa'da ortalama bin ton olan günlük kuru üzüm alım kapasitesini 2 bin tonun üzerine çıkaracaklarını bildirdi.

Ahmet Güldal, AA muhabirine, Manisa'da 9 istasyonda yapılan kuru üzüm alım işlemini yerinde incelediklerini ve üreticilerin memnuniyetine tanık olduklarını belirtti.

Kentte kuru üzüm alım işleminin başladığı 7 Eylül'den bu yana 82 bin ton civarında kuru üzüm randevusu oluşturduklarını aktaran Güldal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 lira fiyat açıklamasından sonra üreticilerimizde çok büyük memnuniyet meydana geldi. Üreticilerimiz, devletin vermiş olduğu fiyatın çok değerli olduğunu ifade ettiler. Randevularını da alarak TMO’yu tercih ediyorlar. Bizim burada yapmamız gereken bu bölgede alım yerlerinin sayısını mümkün olduğunca çoğaltmak ve randevu taleplerini mümkün olduğu kadar karşılamak. Biz de talepleri dikkate alarak bunu yapıyoruz." dedi.

- "Randevu alamayanlar merak etmesin"

Kentte 19 Eylül'den itibaren alım istasyonu sayısını arttıracaklarını kaydeden Güldal, "Gün geçtikçe yeni depolar açıyoruz. Hem de günlük randevu miktarlarını iş yerlerindeki potansiyele göre arttırıyoruz. Günlük 2 bin ton ve üzerinde bir alım yapacağız. Yani günlük alım miktarlarımızı yüzde 100'e yakın arttırmış olacağız. Üreticilerimizin endişelenmesine gerek yok. Randevuları ileri tarihte bile olsa biz yeni yerler açtıkça ve alım miktarlarımızı arttıkça randevular öne doğru gelecektir. Randevu alamayan üreticiler de merak etmesin kapasite artımıyla yeni randevular oluşturulabilecektir." ifadelerini kullandı.

TMO'nun aldığı kuru üzümü kamu yararına kullanacağını aktaran Güldal, "Üretici noktasından başlayarak kuru üzümün değerini korumamız gerekiyor. Alırken de koruyoruz da satarken de korumamız gerekiyor. Bunun için ülkemizin menfaati önceliklidir. Türkiye’nin kuru üzüm ihracatında ciddi bir potansiyeli var. Ülke tarımsal ihracatındaki gelirin düşmemesi, yükselmesi için TMO olarak bunu yapacağız." diye konuştu.

Güldal, çiftçinin memnuniyetini sürdürebilmek için sahayı yakından takip edip ilave tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Geçen sene 52 bin ton almıştık. Her zaman şu kadar alacağız diye sınır koymuyoruz. Üreticimize 31 Aralık'a kadar alım tarihi duyurduk. Bu tarihe kadar üreticinin getirdiği, alım kriterlerimizi karşılayan bütün ürünü alacağız. Üreticimiz müsterih olsun. TMO üreticimizin yanında." dedi.

