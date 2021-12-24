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TMSF'ye devredilen Koza Altın İzmir'deki işletmesinde 145 bin ons altın üretti

24.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Serdar Volkan: - "Yaklaşık 10 yıl daha Çukuralan altın madeninden cevher çıkarmayı bekliyoruz. Madencilik faaliyetlerinin ardından sahaları yeniden eski haline getiriyoruz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Serdar Volkan, İzmir'deki işletmelerinde 2021'de 145 bin ons altın üretimiyle ekonomiye 250 milyon dolarlık katkı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk altın madeni olma özelliğini taşıyan Koza Altın İşletmelerine ait Ovacık tesisinde çalışmalar yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. Her ne kadar Ovacık yeraltı ocağında cevher üretimine ara verilse de sondaj faaliyetleri sürüyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 2016'da devri yapılan Ovacık ve Çukuralan altın işletme tesislerinde 1238 kişi istihdam ediliyor.

Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Serdar Volkan, AA muhabirine, altın madenciliğinin diğer madenlerde olduğu gibi zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Türkiye'de altın üretiminin artarak devam ettiğine değinen Volkan, yeni açılan maden sahalarıyla üretimde yeni rekorlar kırılacağını aktardı.

Koza altın işletmelerinin İzmir'deki tesislerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Volkan, "Bu sene 145 bin ons altın üretmiş olacağız. Bunun maddi karşılığı da yaklaşık 250 milyon dolar yapıyor. Geçen yıl Türkiye'de 42 ton altın üretildi. Bunun 8,1 tonu Koza Altın tarafından üretildi. Şu an için Ovacık madeninden cevher çıkarımı yok ancak sondaj çalışmalarımız hem yer üstünde hem de altında devam ediyor. Sondajlardan alınacak olumlu neticelere göre tekrar madencilik faaliyetlerine geçeceğiz." dedi.

Volkan, Ovacık ve Çukuralan'da 2001'den beri 89 ton altın, 56 ton da gümüş ürettiklerini vurguladı.

Çukuralan'dan çıkarılan cevherlerin Ovacık tesisinde işlendiğini belirten Volkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 10 yıl daha Çukuralan altın madeninden cevher çıkarmayı bekliyoruz. Madencilik faaliyetlerinin ardından sahaları yeniden eski haline getiriyoruz. Örneğin Ovacık işletmesinde 2 bin 800 çam fıstığı ağacı diktik. Şu anda 15 yaşında ağaçlarımız mevcut. Bunun dışında 8 bin 500 de zeytin ağacı toprakla buluştu. Bu zeytin ağaçlarından geçen yıl 31 ton zeytin ürettik. Bunu da zeytinyağına dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine ve personelimize hediye ediyoruz."

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