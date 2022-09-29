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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da açılış töreninde konuştu:

29.09.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Türkiye'nin otomobilinin üretilmesi için bir görev üstlendiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl boyunca "babayiğit arıyorum" diyerek çağrıda bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Genel kurulda, delegemin önünde 'hadi bakalım odalar birliği başkanı sen üstlen bu görevi' dedi. Arkamda bu kadar delege varken nasıl hayır diyebilirdim." ifadesini kullandı.

Türk iş dünyasının neler başarabildiğini, yokluktan neler çıkardığını bildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"İnsanımızın, 120 yıllık hayali, yarıda kalmış olan bir hayalimiz vardı. Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız. Mart ayında TOGG arabasını Isparta'da yollarda hep beraber göreceğiz. Allah hayırlı etsin diyorum. Türk iş dünyası olarak bu sizin gururunuzdur, sizlerin eseridir. Sizlerin sayesinde yaptık bunu, Allah sizlerden razı olsun."

Konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu'na oda ve borsa başkanları tarafından hediyeler takdim edildi.

Programa, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda ve borsa başkanları ve iş insanları katıldı.

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