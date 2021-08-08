YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili konuştu:

08.08.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu anda 3 bakanımız burada zaten, beraber çalışıyorlar. Devlet burada yanınızda. Her türlü imkan ve gücüyle yanınızda"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin tüm imkanlarıyla orman yangınlarından etkilenenlerin yanında olduğunu söyledi.

Bodrum Ticaret Odasında (BODTO) katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan 365 oda ve borsa başkanına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, orman teşkilatının, itfaiyelerin ve belediyelerin yangınlarla cansiparane mücadele ettiğini vurguladı.

Yangınlarla mücadelede Türkiye'nin bütün illerinde büyük bir dayanışma ve duyarlılık gösterildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattıklarını dile getirdi.

Yardım kampanyasının bakanlıklardan gerekli izinlerin alınarak başlatıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'den gelen oda ve borsalarımızdan nakdi yardım 15,5 milyon lira olmuş. İsteyen fidan dikecek, isteyen nakdi bağışta bulunacak, isteyen de ihtiyaçlar neyse imkanları neyse bunun karşılanması noktasında çalışma yapacak. Koca bir listem var, yapılanlar, yapılma noktasında neler vaat ettikleri. Böyle dayanışmaları depremlerde de görüyorduk. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu duyarlılık var. Hepsinin yüreği sizlerle atıyor. Yaşanan tahribat muhakkak onarılacak. Yaraları tedavi edilecek."

Muğla'daki birlik üyelerinin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara ileteceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Şu anda 3 bakanımız burada zaten, beraber çalışıyorlar. Devlet burada, her türlü imkan ve gücüyle yanınızda. Bunu hepimiz biliyoruz. Devlet olmanın özelliği vatandaşın en sıkıntılı döneminde yanlarında olması. Devletimiz yanınızda, bundan şüphemiz de yok." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise mücadele ettikleri yangının çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki yangına dayanışmayla müdahale edildiğine değinen Aras, "Yangınlarda, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, polisimiz, askerimiz vardı. Hava Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimizin profesyonel itfaiyecileri, istihkamcıları geldi. AKUT, UMKE, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği, köylülerimiz, gönüllülerimiz, özel firmalarımız Bodrum'da büyük bir dayanışma ruhu sergilendi." diye konuştu.

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon da yangın nedeniyle oluşan hasarlara ilişkin hazırladıkları dosyayı Hisarcıklıoğlu'na verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
PARTNERYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladıYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyorMuğla'da yangın söndürme çalışmalarında hava gücü genişliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.