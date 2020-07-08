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TOBB ile Trendyol'un KOBİ destek programı başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında Trendyol'da satıcı olmak için ilk defa programa özel referans koduyla başvuran tüm şirketler, bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla satış yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Trendyol, daha çok sayıda KOBİ'nin e-ticarete başlamasını sağlamak için "Trendyol ile İşini Büyüt" KOBİ destek programını başlattı.

Trendyol'un açıklamasına göre, TOBB ve Trendyol'un başlattığı programla KOBİ'lerin milyonlarca müşteriye ulaşarak işlerini büyütmeleri hedefleniyor.

Program kapsamında KOBİ'ler için Trendyol'da nasıl satış yapılacağının anlatılacağı çevrimiçi eğitimler düzenlenecek. Destek programından yararlanmak için başvuran oda ve borsa üyesi şirketler, bir ay süreyle, 30 bin liraya kadar, sıfır komisyonla Trendyol'da satış yapabilecek. Bir aylık süre satıcı platformda ürünlerini satışa hazır hale getirdikten sonra başlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaretle milyonlara ulaşma fırsatını iyi değerlendiren işletmelerin gelecek dönemin kazananları olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Trendyol ile başlattığımız bu destek programıyla oda ve borsa üyelerimize e-ticaretin püf noktalarını öğreteceğiz ve KOBİ'lerin e- ticarete sıfır maliyetle başlamasını sağlayacağız. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile e-ticaret platformlarını KOBİ'lere destek olmaya çağırmıştık. Bu çağrımıza karşılık veren Trendyol'u kutluyorum. İnternette satılabilecek ürünü olan tüm işletmelerimizi bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

- Daha fazla tedarikçinin milyonlarca müşteriye ulaşmasını hedefliyoruz"

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu ise Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret KOBİ’lerin Yanında Kampanyası'na destek vermeye devam ettiklerini bildirdi.

KOBİ Destek Paketi ile pandemi döneminde KOBİ'lerin yanında olduklarını anımsatan Mutlu, son üç ayda platforma 15 bin yeni tedarikçinin katıldığını anlattı.

Mutlu, şimdi de TOBB iş birliğinde Trendyol ile İşini Büyüt KOBİ Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu programla daha fazla sayıda tedarikçinin platformumuzun gücüyle milyonlarca müşteriye ulaşmasını umut ediyoruz. Hedefimiz, ticareti dijitalleştirerek Türkiye’nin en fazla pozitif etki ortaya çıkaran şirketlerinden biri olmak. Anadolu’daki KOBİ’lerin e-ticaretle büyümelerini destekliyor, böylelikle istihdam artışına ve yerel kalkınmaya katkı sunuyoruz."

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