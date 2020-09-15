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TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Koç, beraberindekilerle birlikte Ortaşar köyünü ziyaret etti.

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.
TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Koç, beraberindekilerle birlikte Ortaşar köyünü ziyaret etti. Koç, ziyaret ettiği okula bilgisayar takımı hediye etti. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesini istediklerini belirten Koç, bu nedenle ellerinden geldikçe okullara yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Koç ve beraberindekiler, daha sonra Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı’yı ziyaret etti.

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