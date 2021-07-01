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TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi kuruldu

01.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi kuruldu.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, meclisin seçimli ilk toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener'in başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Özgener, buradaki konuşmasında, sektör meclislerinin kamu ile iş birliği içinde çalışan etkin bir mekanizma olduğunu belirterek, "Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisimiz de bu anlamda yapacağı çalışmalarla ülkemizin uluslararası sağlık turizmi alanında cazibe merkezi olması ve hasta payının artması noktasında önemli rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi.

Meclis Başkanlığına HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Özgür Öztan, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Güven Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Genco Çetinkanat seçildi.

Tüp bebek, plastik cerrahi, saç ekim, göz hastaneleri, diş poliklinikleri, obezite cerrahisi, organ nakli, onkolojik tedaviler, termal tedaviler, fizik tedavi, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri dallarında faaliyet gösteren hastaneler, klinikler ve merkezler ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin katkıları ile oluşan meclis, Türkiye'nin bu alanda markalaşma sürecinde yol haritasının belirlenmesine de katkı sağlayacak.

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