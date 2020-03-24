Toby Alderweireld'den koronavirüs hastalarına tablet

Tottenham'ın Belçikalı savunmacısı Toby Alderweireld, koronavirüs nedeniyle aileleriyle görüntülü konuşmaya ihtiyacı olan hastalara onlarca tablet alacağını açıkkladı.

İngiltere'de hükümetin, virüsün yayılmasını önlemek adına evlerden çıkmama tavsiyesi sonrası sokağa çıkma yasağı geldi ve birçok insan sevdikleriyle de zaman geçiremez oldu. Bunun sonucunda Alderweireld, Twitter hesabından yayınladığı video ile insanların tavsiyelere uymasını ve mümkün olduğunca izole kalmalarını önerdi.

Belçikalı yıldız, "Umarım herkes, koronavirüsün daha fazla yayılmasını durdurmak adına hükümetin önlemlerini uygular" dedi.

Virüsün yarattığı ihtiyaçlara dikkat çeken Alderwireld, "Virüs özellikle kişisel iletişim gibi birçok ihtiyaç yaratıyor. İnsanlar hastalandığında, arkadaşlarını ve ailelerini göremiyorlar. Bu yüzden planım hastane ve bakım evlerinde kullanılmak üzere düzinelerce tablet satın almak. Böylece insanlar, bu zor dönemden geçerken sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla görüntülü sohbet edebilirler" ifadelerini kullandı.

