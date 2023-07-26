Tochi Chukwuani kimdir, nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tochi Chukwuani'nin oynadığı takımlar!

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor Teknik direktörü Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Tochi Chukwuani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tochi Chukwuani günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tochi Chukwuani hakkında merak edilenler haberimizde...
Tochi Chukwuani 24 Mart 2003 yılında Danimarka, Herlev'de dünyaya geldi.
Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.
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2021 Denmark U20
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