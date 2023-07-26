Tochi Chukwuani kimdir, nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tochi Chukwuani'nin oynadığı takımlar!

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor Teknik direktörü Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Tochi Chukwuani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tochi Chukwuani günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tochi Chukwuani hakkında merak edilenler haberimizde...

TOCHİ CHUKWUANİ KİMDİR?

Tochi Chukwuani 24 Mart 2003 yılında Danimarka, Herlev'de dünyaya geldi.

Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

TOCHİ CHUKWUANİ'NİN PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

2019–2022 Nordsjælland

2022– Lyngby

TOCHİ CHUKWUANİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2018–2019 Denmark U16

2019–2020 Denmark U17

2020–2021 Denmark U19

2021 Denmark U20

2023– Denmark U21



