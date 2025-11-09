SPOR

TOD TV'de Galatasaray-Kocaelispor maçında yayına erişim krizi!

TOD TV, Galatasaray-Kocaelispor maçı sırasında yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, maçın büyük bir bölümünü izleyemezken, platforma yönelik eleştiriler sosyal medyada yankı buldu. Digiturk'ten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun kaynağı merak konusu.

Emre Şen

Digiturk'ün dijital yayın platformu TOD TV, bu akşam saatlerinde beklenmedik bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçını canlı olarak izlemek isteyen binlerce kullanıcı, platforma erişimde ciddi problemler yaşadı.

Maçın başlamasıyla birlikte artan yoğunluk, TOD TV sunucularını olumsuz etkilediği ve bu durumun erişim sorunlarına yol açtığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, hem mobil uygulamalar üzerinden hem de web sitesi üzerinden yaptıkları erişim denemelerinde başarısız olurken, ekranlarında “Sunucuya bağlanılamıyor” ve “Yayın yüklenemedi” gibi uyarılarla karşılaştılar.

Özellikle Galatasaray taraftarları, bu duruma büyük tepki gösterdi. Maçın önemli anlarını kaçırdıklarını belirten kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden Digiturk'e yönelik eleştirilerini dile getirdiler.

