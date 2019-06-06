TOFAŞ 71 - 76 Fenerbahçe Beko

Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'ndan bulduğu üst üste üçlüklerle başlayarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 15-1 önde geçti. Rakibin bu başlangıcına Mejia'nın dış hücumları ve Elegar'ın da boyalı alandaki etkili performansıyla karşılık veren TOFAŞ, 8-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 3'e indirdi: 14-17. Kalan dakikalarda tekrar oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve ilk çeyreği 25-14 üstün bitirdi.

İkinci periyotta daha kontrollü ve soğukkanlı hücum eden Fenerbahçe Beko, 24 saniyeleri set hücumlarıyla iyi değerlendirerek, 16. dakikada bir kez daha seri yakaladı (8-0) ve farkı 18'e kadar çıkardı: 21-39. TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın bireysel çabasıyla oyuna tekrar tutunmaya çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 42-28 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta oyunda hakim görüntüsünü kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Sinan Güler, Sloukas ve Kalinic üçlüsüyle 25. dakikada 48-34 üstünlük yakaladı. Pota altında hem hücumda hem de savunmada Ahmet Düverioğlu'ndan katkı alan Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı 20 sayının üstüne çıkardığı (40-61) çeyreği 43-61 bitirerek final periyoduna önde girdi.