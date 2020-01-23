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Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Eurocup TOP16 turunda güçlü bir grupta yer aldıklarını ve iç sahada oynayacakları iki maçın olduğunu hatırlatarak, "Gelecek hafta Badalona'ya karşı evimizde oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" dedi.

Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

7Days EuroCup TOP16 turu 3. haftasında deplasmanda Joventut Badalona’ya 88-84 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İspanya deplasmanında üçüncü çeyreğin başında tüm avantajlarını kaybettiklerini belirten Ene, "Öncelikle iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu. Ancak önemli anlarda, örneğin üçüncü çeyreğin başında tüm avantajımız kaybettik. Badalona'ya karşı oynamak kolay değil çünkü iyi organize olmuş bir takım ve faul yapmayı bilen akıllı oyuncuları var. Tam konsantrasyonla savunmada 24 saniye oynamanız gerekiyor ve bu konsantrasyonu kaybettiğimizde savunması zor oyuncular haline geldiler. Şut sokup sizi cezalandırırken faul problemine de sokabiliyorlar" dedi.

Güçlü bir grupta yer aldıklarını ve özellikle iç sahada oynayacakları 2 maçın önemini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçtan önce de konuşmuştuk, ancak Prepelic'in 37 sayı atmasına izin verdik ve bu bizim için kabul edilemez. Sakatlanan ve antrenman yapmayan üç oyuncumuz vardı. Aldıkları sürede ritimde olmadıklarını gördüm, bu da maç içinde iniş çıkışlara neden oldu. En iyisini denediler ama ritimlerini bulmak için daha fazla zamana ihtiyaçları var. Güçlü bir grup ve şimdi evimizde iki maçımız var. Gelecek hafta Badalona'ya oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" şeklinde konuştu.

(DHA)

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TOFAŞ Basketbol Takımı Eurocup TOP16 orhun ene

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