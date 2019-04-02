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TOFAŞ Travis Trice'ı kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 02.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak G-League’de Austin Spurs forması giyen 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Travis Trice ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ Travis Trice'ı kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna oyun kurucu takviyesi yaptı. Mavi-yeşilliler, ABD’li oyuncu Diante Garrett’ın sol aşil tendonundan sakatlanarak sezonu kapatması üzerine kadrosunu bir başka Birleşik Amerikalı Travis Trice ile güçlendirdi.

Son olarak G-League’de Austin Spurs forması giyen 1993 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki Amerikalı guard, 2019 Dünya Şampiyonası Amerika Elemeleri’nde Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı formasıyla görev yaptı. Oyuncuyla anlaşma sağlanırken, bugün akşam saatlerinde Bursa’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Travis Trice, TOFAŞ’ta sıfır (0) numaralı formayı giyecek.

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tofaş Travis Trice

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