TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonucunda 53 yaşındaki Yunan başantrenörle anlaşma sağlandı.
Mavi-yeşilli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Priftis, son olarak THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos'u çalıştırdı.
Dimitris Priftis, 2016'da Aris'in başındayken Yunanistan liginde "Sezonun en iyi başantrenörü" seçildi. 2017-2021 yıllarında UNICS Kazan'da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini ULEB Avrupa Kupası ve VTB Ligi finalisti yaptı. 2021-2022 kalan sezonuna ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası'nı kazanarak başlayan deneyimli koç, bu ekipteki başantrenörlük görevinden Nisan 2022'de ayrıldı.
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