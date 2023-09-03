Togg almak için iki aracını satmıştı! Sinan Akçıl Tesla alınca olay oldu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u yere göğe sığdıramayan Sinan Akçıl araç çıkar çıkmaz elindeki otomobillerini satmıştı.

"Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım, Togg almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim" diyen Sinan Akçıl araca ulaşamayınca bomba bir hamle yaptı.

Akçıl sipariş verdiğini ve sıra beklediğini ifade ederek Tesla aldığını açıkladı. "Gurur duyduğum bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir iş" diyen Akçıl Araçsız kaldığı ve Togg’u beklediği için birkaç gün önce 3.2 milyon TL'ye Tesla marka otomobil satın alarak olay oldu.

ÖZEL PLAKA DA YAPTIRDI

Akçıl, siparişi geldiği an diğer araçları kullanmayacağını belirtti. Sinan Akçıl ayrıca "Tesla’ya da plakamı ‘TC’ yaptırdım. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bunu da göstermek istedim” ifadelerini kullandı.



