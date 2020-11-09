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Tohum sanayicilerinden sertifikalı tohum üretimine destek çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Tohum sanayicilerinden sertifikalı tohum üretimine destek çağrısı

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, sertifikalı tohum üretim desteklerinde iyileştirme beklediklerini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TSÜAB'ın ve sektör paydaşlarının sertifikalı tohum kullanım destekleriyle ilgili çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini, ancak sektör adına sertifikalı tohum üretim desteklerinde de iyileştirmelerin yapılmasını beklediklerine işaret etti.

Güçlü bir bitkisel üretim için güçlü bir tohumculuk sektörünün şart olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteklerine yapılan artış bir miktar rahatlama sağlamakla birlikte sertifikalı tohum üreten firmalarımıza verilen destekler yine yerinde saymaktadır. Sertifikalı tohum kullanım ve üretim destekleri devam ettirilmeli ve 5-7 yıllık planlamalar yapılmalıdır. Üretime hız kesmeden devam eden tohumculuk sektörünün öncelikli olarak desteklenen alanlar arasındaki yerini alması bir tercih değil, mecburiyettir."

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