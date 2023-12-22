YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaştı

Tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaştı

22.12.2023 13:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir kişi, tartışma sonucu tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaşmaya vardı.

Tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaştı

Hüseyin Ş, 14 Temmuz'da Kapuz Caddesi'nde bulunan S.K'nin iş yerine gitti. Burada bir konu üzerinden tartışmaya başlayan taraflar, birbirlerine tokat attı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada S.K'nin avukatı Şerife Bektaş Maytalman, müvekkilinden ve tüm kadınlardan basın önünde özür dilenmesi halinde uzlaşabileceklerini ifade etti.

Bunun üzerine Hüseyin Ş, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada S.K. ve tüm kadınlardan özür diledi. Daha sonra tarafların uzlaştırma bürosuna giderek imzalarını atmalarının ardından dosya kapandı.

"UZLAŞMANIN ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM"

Hüseyin Ş, gazetecilere, karşı tarafla tatsızlık yaşadıklarını, sinirlerine hakim olamayarak birbirlerine tokat attıklarını söyledi.

S.K. ile 2 yıldır arkadaş olduklarını belirten Şaşmaz, "Sevdiğim bir ablamdı. Uzlaşmamız iyi oldu, konu uzamadı. Mesaj atarak da özür diledim ama dönmedi bana. Yaptığım hareket nedeniyle özür dilerim, giderim elini öperim. Benden büyük, ablam sonuçta. Davranışım nedeniyle kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim." diye konuştu.

Avukat Maytalman da Hüseyin Ş'nin müvekkiline şiddet eylemi sonucunda kendisine özür mesajı atmış olsa da eylemin sadece S.K'ye değil, bütün kadınlara yönelik olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Müvekkiline uzlaşma konusu teklifi geldiğinde bu eylemin parasal herhangi bir yaptırımı olamayacağını söylediğini aktaran Maytalman, şunları belirtti:

"Eylemin sadece kendine değil, bütün kadınlara, toplumun kadına bakış açısına yönelik olduğunu düşündüğü için kendi nazarında tüm kadınlardan şiddet uygulandığı için özür dilenmesini istedi. Bence de çok güzel bir şey çünkü artık toplumun, bütün sorunlarını şiddet yerine iletişim kurarak çözmesi gerektiğinin zamanı geldi diye düşünüyorum."

Maytalman, uzlaşmanın örnek olmasını dileyerek, "Umarım bütün dünyada bütün şiddet eylemleri sona erer ve bu da ilk adımı olur diye düşünüyorum." dedi.

Uzlaştırmacı Nagihan Öztürk ise tarafları uzlaştırmaktan memnun olduğunu belirterek, böylece uzun ve meşakkatli olabilecek yargılama aşamasına girmeden sürecin sonlandığını, tarafların toplum barışına uzlaşmayla katkı sağladığını dile getirdi.

Uzlaştırma müessesinin haklılık haksızlık endeksinden ziyade barış ortamı sağladığına işaret eden Öztürk, taraflara teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattıDorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı
Bitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışmasıBitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışması
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralıKuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Zonguldak uzlaşma

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:09
Öğle
12:56
İkindi
15:13
Akşam
17:33
Yatsı
19:01

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Ebru eczanesi
Kilimli
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Kübra eczanesi
Caycuma
Yeditepe eczanesi
Kozlu
Türkili eczanesi
Kilimli
Müge eczanesi
Merkez
Pinar eczanesi
Devrek
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.