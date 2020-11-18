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Tokat, kışa rengarenk hazırlanıyor

TOKAT HABERLERİ  | 18.11.2020 15:02 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 130 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.Tokat kent merkezinde yaz aylarında olduğu gibi kışında kavşak, refüj, park ve dinlenme alanlarına şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak çalışmalar yürütülüyor.

Tokat, kışa rengarenk hazırlanıyor

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 130 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.
Tokat kent merkezinde yaz aylarında olduğu gibi kışında kavşak, refüj, park ve dinlenme alanlarına şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 130 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ı kışa rengarenk hazırladıklarını ifade ederek, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de şehrimizin dört bir yanında peyzaj ve mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyorlar. Her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla çiçek üretiyor ve dikiyoruz. Üretimleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz; 80 bin mevsimlik çiçek ve 50 bin lale soğanını toprakla buluşturmaya devam ediyor” dedi.
Başkan Eroğlu, yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikimi ile şehrin dört bir tarafına güzellikler yaymaya çalıştıkların belirterek “Amacımız, Tokat’ı daha yeşil bir şehir haline getirmek. Yürüttüğümüz çalışmalarla Tokat’ın rengarenk bir görüntüye kavuşacağına yürekten inanıyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tokat, kışa rengarenk hazırlanıyor

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