YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

17.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat ile Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Tokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldıTokat'ta afetlerden zarar gören çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:35
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Ergin Eczanesi
Merkez
Soral Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Seçkin Eczanesi
Zile
Mehmetoğlu Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.