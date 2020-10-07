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Tokat Olgunlaşma Enstitüsünden Türk ve Azerbaycan bayraklı maske

TOKAT HABERLERİ  | 07.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Enstitü Müdürü Filiz Vanlıoğlu: - "Maskelere yurt içinin yanı sıra Filistin'den de talep geldi. Biz şunu demek istiyoruz; bir bedende iki yanak gibiyiz"

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce üretilen, bir tarafında Türk diğer tarafında Azerbaycan bayrağının bulunduğu maskeler ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanımı yaygınlaşan maskeler, Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce de yapılıyor.

Enstitüde yapılan bir tarafında Türk diğer tarafında Azerbaycan bayrağının olduğu maskeler de ilgi görüyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çeşitli türde maske ürettiklerini söyledi.

Kente has maske üretmeye gayret ettiklerini dile getiren Vanlıoğlu, "Bunun dışında bir tarafında Türk, diğer tarafında Azerbaycan bayrağının olduğu maskelere yurt içinin yanı sıra Filistin'den de talep geldi. Biz şunu demek istiyoruz; bir bedende iki yanak gibiyiz. Filistin'den gelen talebi en kısa sürede yerine ulaştıracağız." dedi.

Vanlıoğlu, Filistin'den gelen talebe hem şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını belirterek "En kısa zamanda maskelerimizi teslim edersek içimiz daha da rahat olacak. Azerbaycan'a bir nebze desteğimiz olsun diye böyle bir çalışmamız oldu. Onbeşliler diyarından Azerbaycan'a destek amacında maske üretiyoruz. Gördüğümüz talep bizi çok sevindiriyor." diye konuştu.

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