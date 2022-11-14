"Tokat, tekme, yumruğa çok alıştım" dediği iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız'dan imalı paylaşım

brahim Tatlıses’in isteği üzerine Ayşegül Yıldız’a 2 sene İngilizce dersi veren Ülkü Gözen Stewart, Onur Akay'a ilginç iddialarda bulunmuştu.

Stewart iddiasında Ayşegül Yıldız'ın "İbrahim'le olduğumdan beri tokat, tekme, yumruk yiyorum ve çok alıştım. İbrahim Tatlıses iki hafta bana vurmamışsa kendimi aptal gibi hissediyorum" dediğini söyledi. Bu açıklamalar sonrası gözler eski eşe çevrildi ama Yıldız'dan açıklama gelmedi.

AYŞEGÜL YILDIZ'DAN İLGİNÇ NOT

Ayşegül Yıldız son paylaşımında ise imalı bir not yazdı. İbrahim Tatlıses'in eski karısı paylaşımına şu notu düştü:

"Çevrene pozitif enerji veren biriysen eğer, daha dikkatli olacaksın.

Kafalarında yarattıkları saçma dünyayı, senin kafana geçirerek enerjini çalmalarına izin vermeyeceksin.

Hayatın gerçek mucize olduğunu, şiir gibi güzellikleri bağrında taşıdığını, hayatın her insana bir şekilde gülümsediğini anlamayanlarla uğraşmayacaksın.

Hakkında bir şey bilmedikleri halde konuşanları susturacaksın.

Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın, değerini bilerek yok saymaya çalışanlara ise haddini bildireceksin.

Velhasıl, onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek,

beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini..."

