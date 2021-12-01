YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

01.12.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

ÇORUM/ Tokat'ta ve Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerle karayolu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin kara yoluyla birbirine bağlandığı Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında yapılan denetimde, ticari araçlarına kış lastiği takılıp takılmadığı ve takılan lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla denetlendi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin'in de katıldığı denetimde gerekli şartları taşıyan araçların sürücülerine kurallara uydukları için teşekkür edilerek, leblebi ve kurabiye ikram edildi.

Şahin, ticari araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan arasındaki kış lastiği uygulamasının başladığını hatırlatarak, sürücülerden mutlaka kış lastiği ile yola çıkmalarını istedi.

Uygulamanın yalnızca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olsa da bütün sürücülerin can güvenlikleri için belirtilen dönemde kış lastiği takması gerektiğini belirten Şahin, "Kar lastiği bütün araçlara uygulanmalı. Kış lastiğinin kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını düşüyorum." dedi.

Komiser Kazım Durmaz ise kış lastiği uygulamasının 2017 yılından bu yana yürürlükle olduğunu belirterek, "Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan minibüs, ticari taksi, eşya taşıyan araçların tamamı için kış lastiği zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda kış lastiği zorunluluğu olmamasına karşın otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yedi derecenin altındaki sıcaklıkta araçların yol tutuşu zayıflamaktadır. Bugün itibarıyla da denetimlerimize başladık. Kurala uymayan sürücülere 846 lira idari para cezası uyguluyoruz." diye konuştu.

- Tokat

Tokat'ta da polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Tokat-Sivas kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını denetledi.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
polis Çorum Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:31
Öğle
12:28
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Tokat Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Cihan Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Soymaz Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Güneş Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Selvi Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.