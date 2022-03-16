Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor

TOKAT/KASTAMONU (AA) - Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 52 köy yolu açılmaya çalışılıyor.
Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Almus'ta 2, Erbaa'da ise 11 olmak üzere 13 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden İnebolu'da 15, Küre'de 13, Şenpazar'da 4, Azdavay ve Doğanyurt'ta 3'er, Bozkurt'ta 1 olmak üzere 39 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.
Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.
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