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Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

TOKAT HABERLERİ  | 05.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir köy muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylerine giriş ve çıkışları engellemek amacıyla köy girişine, "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı.

Beyazıt köyü muhtarı İhsan Özbek, Kaymakamlıktan aldığı iznin ardından, köye yabancı girişini istemediklerini belirtmek için "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı hazırlatarak köyün üç ayrı girişine astı.

Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerini Kovid-19 salgınından korumak istediklerini söyledi.

Köylerinde Kovid-19 görülmediğini, hastalığın köylerine gelmesini istemediklerini vurgulayan Özbek, köylülerin ihtiyaçlarını da aracıyla kendisinin karşılamaya çalıştığını anlattı.

Özbek, ihtiyaçları karşılamaya yetişemediği durumlarda Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında bazı talepleri jandarmaya ilettiğini sözlerine ekledi.

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koronavirüs KÖY Muhtar Sulusaray Tokat

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