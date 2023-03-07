Tokatlılar Gölbaşı'nın yaralarını sarıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi de yoğun şekilde etkilendi.

Bölgede yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için ilçeye görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, bölgenin depremden yoğun şekilde etkilenmiş olduğunu gördüklerini anlattı.

Tokat'tan 750'nin üzerinden yardım tırının bölgeye ulaştırıldığını ifade efen Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"750'nin üzerinde yardım tırı Tokat'tan burada geldi. Yine akaryakıt ve odun desteğine kadar pek çok şeyi Tokat'tan hallettik. Özellikle yardımsever Tokatlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım toplama merkezi ve ilçelerimizde oluşturulan yerlerde adeta seferberlik içerisinde bu yardımları vatandaşlarımız oluşturuldu. Tokatlılar bizi burada hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tokat'tan gölbaşına bir gönül köprüsü oluşturduk."

Esenler Belediyesi'nin de bölgeye önemli katkıları olduğunu işaret eden Hatipoğlu, "Yine ülkemizin değişik yerlerinden özellikle Esenler'den gelen yardımlarla Gölbaşı kısa bir zaman içerisinde yaralarını sarmaya başlamış oldu. Tokat ve Altınordu ile birlikte burada 250 konteyner yerleştireceğiz. Esenler Belediyesinin çok büyük desteği söz konusu." diye konuştu.

Depremzede vatandaşlar ve çocuklara yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Psikososyal destek merkezimizde özelikle çocuklarımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yetişkinler için de Tokat Halk Eğitim Merkezi burada çalışmalar yapıyor. Örgü kursları veriyorlar. Böylelikle depremzede vatandaşlarımızı deprem kaygısının uzağında tutuyoruz. Depremin yaralarının sarılması için son derece önemli faaliyetler." ifadelerini kullandı.

