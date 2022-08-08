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Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

08.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada nisan ayının sonundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 125 kişinin başvurduğu, bugüne kadar 3 kişinin KKKA hastalığı şüphesiyle vefat ettiği öğrenildi.

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