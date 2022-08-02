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Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

02.08.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu.

Tanoba beldesinde, üç gün önce alzaymır hastası Osman Başol'dan (78) haber alamayan yakınları jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yaşlı adam, ormanlık alanda çalılıkların içinde bulundu.

Başol, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

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