Tokat'ta 3 katlı evin çatısı yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatısı kül oldu.

Hanyeri köyünde Oktay Çakmak'a ait 3 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması söndürülen yangında evin çatısı kül oldu.



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