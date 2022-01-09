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Tokat'ta 3 katlı evin çatısı yandı

09.01.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 3 katlı evin çatısı yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatısı kül oldu.

Hanyeri köyünde Oktay Çakmak'a ait 3 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması söndürülen yangında evin çatısı kül oldu.

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