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Tokat’ta 30 alkollü sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

TOKAT HABERLERİ  | 25.02.2020 20:52 | Son Güncelleme

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde içkili araç kullandığı tespit edilen 30 sürücüye toplamda 24 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.Tokat genelinde yapılan çalışma İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 trafik timi ile 21 personel tarafından yapıldı.

Tokat’ta 30 alkollü sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde içkili araç kullandığı tespit edilen 30 sürücüye toplamda 24 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.
Tokat genelinde yapılan çalışma İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 trafik timi ile 21 personel tarafından yapıldı. Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle trafikte düzenin sağlanmasına yönelik olarak yapıldığı bildirilen çalışma ile sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanması ve alkol etkisinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amaçlandı. Yapılan denetim kapsamında; kontrol edilen 510 araçtan 30 sürücüye toplam 24 bin 274 lira idari para cezası uygulandığı, 10 aracın trafikten men edildiği ve 4 sürücünün de ehliyetine el koyulduğu bilgisine ulaşıldı.

Tokat’ta 30 alkollü sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

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