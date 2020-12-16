YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor

Tokat’ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor

TOKAT HABERLERİ  | 16.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

Tokat kent merkezinde bulunan 42 mahalleden 40.

Tokat kent merkezinde bulunan 42 mahalleden 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu teknik ekibiyle ve Örtmeliönü Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Eroğlu, seçim öncesinde mahalle sakinlerine vermiş oldukları bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Eroğlu, doğalgaz firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucu Örtmeliönü Mahallesinde en kısa sürede doğalgaz çalışmaları tamamlanacağını kaydetti. 42 mahalleden 40’nın doğalgaza kavuştuğunu dile getiren Başkan Eroğlu, kalan 2 mahallenin de doğalgaza kavuşması için çalışma yapılacağını ifade etti.
Mahalle Muhtarı Ali Yirikoğlu ise Başkan Eroğlu’na teşekkür ederek, “Seçim öncesinde yine mahallemizi ziyaretleri sırasında kendisinden doğalgazın mahallemize ulaşması noktasında isteğimizi iletmiştik. Başkanımız da firma ile yaptığı görüşmeler sonucunda bugün itibariyle çalışmalara başlanıldı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karantina günlerinde aşk Karantina günlerinde aşk
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
1/

Tokat Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:43
Öğle
12:34
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:41

Tokat Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Bahar Eczanesi
Merkez
Karşıyaka Eczanesi
Merkez
Bayraktar Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Onur Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.