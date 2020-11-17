YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

Tokat’ta 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

TOKAT HABERLERİ  | 17.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 440 adet ecstasy hap ele geçirildi.Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Tokat’ta 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 440 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan armada 440 adet Ecstasy Hap maddesi ele geçirildi. “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan Y.K. ifade işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik polisleri operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile İzmir’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor

Tokat Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:24
İkindi
14:59
Akşam
17:23
Yatsı
18:45

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Tarçın Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.