Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde A.G'nin (63) kaçak içki bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

A.G'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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