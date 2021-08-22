Tokat'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yarahmet Mahallesi Hızırhane Caddesi'ndeki Ağacıkoğlu Apartmanı'nın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı.

Apartmanda yaşayanların tahliyesinin ardından bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.



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