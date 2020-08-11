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Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

TOKAT HABERLERİ  | 11.08.2020 23:12 | Son Güncelleme

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için düzenlenen ’Arabalı Sinema Günleri’ etkinliğinin ilki yoğun ilgi gördü.Tokat Belediyesi tarafından sebze hali yanında bulunan alanda açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için düzenlenen ’Arabalı Sinema Günleri’ etkinliğinin ilki yoğun ilgi gördü.
Tokat Belediyesi tarafından sebze hali yanında bulunan alanda açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesinde çeşitli gösteriler yapıldı. Film izlemek için ailesi ile birlikte alana gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sinema gösterimi öncesinde vatandaşları ziyaret ederek gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Başkan Eroğlu, güzel bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Çocukluğumuzda böyle yazlık sinemalar olurdu. İnsanlar gerek açık havada gerekse böyle arabaları ile sinemalara gider izlerlerdi. Bizlerde bu nostaljiyi yaşamak istedik. Oldukça yoğun bir ilgi var. 4 hafta boyunca her Salı günü bu etkinliğimizi sürdüreceğiz” dedi. Film izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerine çıktı. Bir aile off-road aracı üzerinden sinemayı izlerken, arkada kalıp ekranı göremeyen bazı çocuklarda arabaların üzerine film izledi.

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