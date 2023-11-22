YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti

Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti

22.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti

İddiaya göre, Tanoba beldesinde, daha önce çocukları kavga eden ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran K. (49) kahvehanede karşılaştı.

Burada yaptıkları tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Duran K'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 6 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Duran K, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Hüseyin N. olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden olduSakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Hakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldıHakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
Drift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafıDrift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat Erbaa

Tokat Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:20
Öğle
12:25
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Çarşamba

Sönmez eczanesi
Merkez
Anadolu eczanesi
Niksar
Emek eczanesi
Zile
Burak eczanesi
Pazar
Fatih eczanesi
Yesilyurt
Yiğit eczanesi
Merkez
Selvi eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.