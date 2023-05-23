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Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

23.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 5 hastaya nakledilecek.

Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki A.A'nın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, A.A'nın organlarının bağışlanması için çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine A.A'nın karaciğer, kornea ve böbrekleri operasyonla alındı.

Organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere A.A'nın karaciğeri, iki korneası Erzurum'a, böbreklerinden birisi Samsun ve birisi Sivas'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yakınlarının organlarını bağışlamasının ardından Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Bıyık, "Gerekli testleri yaptık. Organ nakli ekiplerimiz Erzurum'dan geldiler. Sabah 6.00'da ameliyata girdiler. Ekibimiz 5 organı çıkardı. 5 hastamıza yaşam umudu oldu. İnsanların yakınları da yaşama bağlandı. Organ bağışı konusunda daha hassas olmalıyız. İnsanlarımıza bu konuyu daha iyi anlatmalıyız." dedi.

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