Tokat'ta depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlanıyor

Sulusaray ilçesinde dün yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla görevlendirilen ekipler, bölgede kapı kapı dolaşarak vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Ekipler, ayrıca ailelerin temel ihtiyaçlarını belirleyerek, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, AA muhabirine, psikososyal destek ekipleriyle depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Devletin vatandaşın yanında olduğunu göstermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Boztaş, "Dezavantajlılara öncelik göstererek muhtarlarımızla koordineli şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, onlara yardımcı olmak, bu süreci daha kolay atlatabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 15 ekip, 52 personelle sahada çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Allah bir daha göstermesin, herkese geçmiş olsun." dedi.

Afet sonrası vatandaşların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirten Boztaş, afetzedelerin ihtiyaçları olması halinde bunu afet koordinasyon merkezine ilettiklerini anlattı.

Boztaş, engellilik dolayısıyla kendilerinden hizmet alan 148 aileye de ziyarette bulunduklarını, ihtiyaçlarını gece itibarıyla tespit ettiklerini dile getirerek, "Aşağı yukarı 200 haneyi ziyaret ettik. Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.





