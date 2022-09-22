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Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

22.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.Y. yönetimindeki 59 KT 836 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu 24. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan A.F.Y, A.S. ve M.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat Hafif ticari araç yaralı

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Sabah
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Öğle
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