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Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

13.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A.Ş. (18) yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, Karayaka beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Y.Ş. (22), T.Ş. (17) ve E.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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