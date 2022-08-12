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Tokat'ta devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

12.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çağdaş yönetimindeki 63 BB 034 plakalı minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı.

Kazada, araçta bulunan Gülten Özgenç, Yunus Emre Özgenç, Cemile Çağdaş, Fatma Çağdaş ve Fatma Bulut yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:35
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:43
Yatsı
21:14
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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