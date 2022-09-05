Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Rıza Çubuk idaresindeki 34 CGG 753 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı Çubuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz