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Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

25.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta, refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sivas istikametine seyreden Ali Osman S. (42) idaresindeki 06 AK 1196 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile eşi Raziye S. (32), çocukları Ayşenur S. (13), Hiranur S. (9) ve Rukiye S. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hiranur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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Sivas Tokat Otomobil kaza refüj

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