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Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

05.08.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol Uzun (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime (71), Ali (67), Gizem (16) ve Mehmet Rıza Temiz (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:28
Öğle
12:45
İkindi
16:37
Akşam
19:52
Yatsı
21:25
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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