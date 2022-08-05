Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol Uzun (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çaylı kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fadime (71), Ali (67), Gizem (16) ve Mehmet Rıza Temiz (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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